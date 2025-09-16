منال سلامة تشارك في الحفل الختامي لمسابقة المواهب بمدارس الفرنسيسكان

أعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مسابقة القراءة والمواهب، التي نظمتها إدارة مدارس الفرنسيسكان الخاصة بسبوط.

ووجّهت سلامة الشكر لإدارة المدرسة على دعوتها، مؤكدة سعادتها الكبيرة برؤية طلاب مبدعين وواعدين، معتبرة أنهم يمثلون الأمل والمستقبل.

آخر أعمال الفنانة منال سلامة

وكان اخر اعمال الفنانة منال سلامة هو مسلسل صيد العقارب، والذي عرض رمضان قبل الماضي، وقامت ببطولته غادة عبد الرازق.

مسلسل “صيد العقارب” وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.