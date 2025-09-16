قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
فن وثقافة

منال سلامة تشارك في الحفل الختامي لمسابقة المواهب بمدارس الفرنسيسكان

منال سلامة
منال سلامة
يارا أمين

أعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مسابقة القراءة والمواهب، التي نظمتها إدارة مدارس الفرنسيسكان الخاصة بسبوط.

ووجّهت سلامة الشكر لإدارة المدرسة على دعوتها، مؤكدة سعادتها الكبيرة برؤية طلاب مبدعين وواعدين، معتبرة أنهم يمثلون الأمل والمستقبل.

آخر أعمال الفنانة منال سلامة 

وكان اخر اعمال الفنانة منال سلامة هو مسلسل صيد العقارب، والذي عرض رمضان قبل الماضي، وقامت ببطولته غادة عبد الرازق. 

 مسلسل “صيد العقارب”  وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

جنات

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

حلى السميد بالبرتقال

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

كسور العظام

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

جنات
جنات
جنات

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

