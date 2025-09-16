قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه رسالة خاصة للأندية المصرية.

وكتب فرج عامر:"مفيش نادي لما ينهزم او يتعادل نبرر ذلك بازدحامة بالنجوم ، لان في مدرب وفي ملعب يختار انسب اللاعبين واجهزهم بغض النظر عن اسمائهم ، وباقي اللاعبين اما علي الدكة احتياطي او خارج التشكيل ، لكن المدرب الذي يرصص النجوم  ( الأسماء ) لمجرد وجودهم في قائمة النادي لا يصلح ان يكون مدير فني".

وبعد التعادل بهدف لمثله مع إنبي الأحد، في الجولة السادسة لـ بطولة الدوري الممتاز، قرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بـ الأهلي، تغليظ لائحة العقوبات فى الفريق خلال الفترة المقبلة لمواجهة النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضية.

طلب وليد صلاح الدين من محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، إجراء تعديلات على لائحة الفريق المالية الخاصة بالخسارة أو التعادل، وكذلك التأخيرات عن موعد المران، أو التواصل مع السويشيال ميديا، أو الاعتراض على قرارات الجهاز الفني.

وأصر مدير الكرة الجديد بالأهلي على إجراء تعديلات قوية على هذه اللائحة، ومنها حال خسارة أو تعادل الفريق، حيث يرى وليد صلاح الدين أن نزيف النقاط يُهدد فرص الفريق في الفوز بالدوري، لذا لابد من توقيع عقوبات كبيرة على اللاعبين من أجل عدم تكرار هذه النتائج السيئة.

انتقد كثيرون داخل الإدارة الأهلاوية، خطة لعب الفريق أمام إنبي، حيث وجه البعض في لجنة تخطيط الكرة بالنادي، وكذلك مجلس الإدارة، اللوم للمدير الفني المؤقت للفريق عماد النحاس بسبب التشكيل الذي بدأ به الفريق المباراة.

وانتقد أصحاب هذا الاتجاه اعتماد النحاس على ثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام إنبي، حيث لعب الفريق أمس بـ مروان عطية وآليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وهو ما يراه كثيرون في الإدارة الأهلاوية تحفظ دفاعي مرفوض، خاصة أن الأهلي كان يلاعب فريق متوسط وليس صاحب أنياب هجومية قوية.
كما إنتقد أعضاء لجنة التخطيط، غياب الإصرار والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

حصد الأهلي 6 نقاط من 5 مباريات خاضها فى بطولة الدوري حتى الآن، فاز في واحدة أمام فاركو بنتيجة 4_1 وخسر من بيراميدز بثنائية نظيفة، ثم تعادل في 3 مباريات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي ، 2_2 وسلبياً و1_1 على التوالي.

فرج عامر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

القرض الاستهلاكي

هل القروض الاستهلاكية لتجهيز البنات جائزة؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة

علي جمعة: الرضا الحقيقي عز للمؤمن وغنى له عما سوى الله ويظهر أثر ذلك في القناعة

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

بالصور

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد