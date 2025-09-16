قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل القروض الاستهلاكية لتجهيز البنات جائزة؟ الإفتاء تجيب

القرض الاستهلاكي
القرض الاستهلاكي
عبد الرحمن محمد

في ظل تزايد الأسئلة حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج وتجهيز البنات، تحدث الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الموقف الشرعي من مسألة اللجوء إلى القروض الاستهلاكية عند تجهيز العرائس.

 وأكد أن هذا النوع من القروض غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي وسيلة أخرى.

وبيّن فخر، في تصريحات إعلامية، أن بعض الأسر تقع في خطأ كبير حين تسعى إلى الاقتراض لمجرد شراء جهاز مبالغ فيه أو لتقليد الآخرين دون الحاجة الفعلية، وهو ما يؤدي إلى تحميل الأسرة أعباء مالية ضخمة، فالشخص قد يقترض مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه، ثم يجد نفسه ملزمًا بسداد سبعين أو ثمانين ألفًا بعد إضافة الفوائد، وهو ما لا يطيقه في الغالب، فيدخل في مشكلات مالية وقانونية قد تصل إلى المحاكم.

وقال إن المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافة المغالاة المرتبطة بتجهيز البنات والشباب، مشددًا على أن كثيرًا مما يتم شراؤه لا يُستعمل أصلًا، بل يصبح مجرد عبء مادي ونفسي يرهق الأسرة دون أي فائدة عملية.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يُكلف العباد بما يفوق طاقتهم، حتى في أمور العبادات، فكيف بالشئون الدنيوية، لذا، لا يجوز أن نُكلف أنفسنا فوق ما نستطيع من أجل مسايرة عادات اجتماعية أو مظاهر لا أساس لها من الدين.

وأكد الدكتور علي فخر في ختام حديثه أن المطلوب هو التخفيف من المغالاة عند تجهيز البنات والأبناء، وأن تكون الترتيبات في حدود المعقول والقدرة، حتى لا يتحول الزواج إلى مصدر ضغوط مالية ونفسية بدل أن يكون مناسبة للفرح والاستقرار. 

كما شدد على أن إدخال القروض في هذه المرحلة الحساسة قد يفسد فرحة الزواج ويسبب مشكلات مستقبلية بين الزوجين والأسرتين.



 

دار الإفتاء القرض الاستهلاكي تجهيز البنات أمين الفتوى الزواج المشكلات الأسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

ريال مدريد

ريال مدريد يستضيف مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ناصر منسي

الدردير: ناصر منسي أسطورة مصر

الخطيب

فرج عامر يوجه رسالة لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

بالصور

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد