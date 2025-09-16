قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
أهوال غزة.. 50 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال على القطاع
عضة الكلب الضال.. الطفلة الفسطينية جوري هربت من حصار الاحتلال ليتم دفنها في مصر
ما هي الباقيات الصالحات؟.. اعرف معناها الصحيح
تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025
انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ
بعد التهديد بضياع الدوري.. تشديد العقوبات بالأهلي للسيطرة على تهاون اللاعبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك

أفضل أنواع الصدقة
أفضل أنواع الصدقة
أحمد سعيد

الصدقة من أعظم القربات التي حث عليها القرآن الكريم والسُنة النبوية، فهي برهان على صدق الإيمان وقوة اليقين، كما أن الصدقة سبب للبركة وزيادة الرزق ودخول الجنة، وفي السطور التالية نرصد أفضل أنواع الصدقة وفضائلها كما جاءت في النصوص الشرعية.

أفضل أنواع الصدقة

  1. الصدقة الخفية: وهي من أعظم الصدقات لأنها أدعى للإخلاص، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العائد على صاحب صدقة السر، وجعله من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة.
  2. الصدقة في الصحة والقوة: أكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة ما كانت في وقت الصحة لا في مرض الموت، حين يخشى الإنسان الفقر ويتمنى الغنى.
  3. رعاية اليتيم: وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم برعاية اليتيم وبين الثواب الكبير الذي يعود على مثل هذه الأعمال في قوله صلى الله عليه وسلم " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، حيث يوضح الحديث الشريف أن كافل اليتيم يقترب من درجة النبي.
  4. الإنفاق بعد أداء الواجبات: من صور الصدقة المحمودة أن يؤدي العبد ما عليه أولاً ثم يتصدق بما زاد.
  5. العطاء وقت الحاجة: أن يتصدق الإنسان وهو في حال قلة، فهذا أدل على صدق الإيمان.
  6. الإنفاق على الأهل: يُكتب للإنسان أجر الصدقة إذا أنفق على أسرته، وهي من أعظم القربات.
  7. الإنفاق في سبيل الله والجهاد: من أعظم صور الصدقة التي رفع الإسلام شأنها.

فضل الصدقة

الصدقة ليست مجرد بذل مال، بل هي منهج حياة يتقرب به العبد إلى ربه، ويزكي به نفسه، وأما عن فضل الصدقة فيمكن ذكر أبرزها في النقاط التالية:

  • رفعة منزلة المتصدق وعلو شأنه عند الله.
  • الوقاية من الكروب والشدائد.
  • مضاعفة الأجر والثواب من الله تعالى.
  • تكفير الذنوب والخطايا.
  • جلب البركة في المال وزيادة الرزق.
  • سبب لدخول الجنة والنجاة من العذاب.
  • دليل على قوة الإيمان وحسن الظن بالله.
  • تهذيب النفس والتحلي بالفضائل.
  • بوابة لكافة أعمال البر، إذ يعين المتصدق غيره فينال أجره.
