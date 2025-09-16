على رأسها مصر والجزائر.. 4 مباريات في بطولة إفريقيا لشباب الطائرة بالقاهرة

تُقام اليوم الثلاثاء أربع مواجهات قوية في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها القاهرة حاليًا.

وتتجه الأنظار إلى قمة المجموعة الأولى، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في السادسة مساءً، ويسعى شباب الفراعنة لتحقيق انتصارهم الثالث بعد الفوز على زيمبابوي وأوغندا.

وفي باقي المباريات، يلتقي منتخب رواندا مع كينيا في الواحدة ظهرًا ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما يواجه منتخب المغرب نظيره الكاميروني في الثالثة عصرًا لحساب المجموعة ذاتها، فيما تختتم لقاءات اليوم بمباراة أوغندا أمام زيمبابوي في الثامنة مساءً ضمن المجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات، بعدما انسحب منتخب الكونغو الديمقراطية بسبب تأخر وصول بعثته إلى القاهرة.

وتُقام البطولة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انطلقت فعالياتها السبت الماضي وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، وهي مؤهلة لبطولة العالم تحت 21 عامًا عام 2026.

وكان حفل الافتتاح قد أُقيم مساء السبت الماضي وسط حضور جماهيري كبير، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية منى عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المتواجد في الفلبين لدعم المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم للكبار.