ميسي يتصدر هدافي الدوري الأمريكي.. تفاصيل

أحرز ليونيل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله جوردي ألبا في فوز إنتر ميامي 4-0 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي للمحترفين ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة.



بدأ ميسي، الذي غاب عن مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا في ميامي يوم الجمعة، أساسيا وساعد إنتر ميامي بهذا الفوز على ضمان المركز الثالث على الأقل في القسم الشرقي، وجمع الفريق 62 نقطة من 18 فوزا وثمانية تعادلات وسبعة هزائم.



ويتصدر الآن ميسي ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 26 هدفا وعادلت تمريرته الحاسمة الثامنة عشر رقم أندريس دراير لاعب سان دييجو.



لا تزال أمام إنتر ميامي فرصة لضمان المركز الثاني إذا تمكن من إنهاء الموسم بحصد نقاط أكثر من سينسناتي الذي يملك 62 نقطة أيضا، وفي حال إنهاء الفريقين الموسم بنفس عدد النقاط، سيحصل سينسناتي على المركز الثاني بفضل التعادل في المواجهات المباشرة.



وخسر أتلانتا يونايتد، مباراته الثالثة على التوالي ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات.



وجاء هدفي ميسي في الدقيقة 39 و87 فيما قدم التمريرة الحاسمة لجوردي ألبا في الدقيقة 52 بالشوط الثاني.