شهد سعر الدولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، لتواصل العملة الأمريكية تسجيل مكاسب طفيفة أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك

وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري، فقد ارتفع سعر الدولار ليسجل نحو 47.81 جنيهًا للشراء و47.95 جنيهًا للبيع، بعد أن كان في بداية التعاملات عند مستوى 47.49 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 47.81 جنيهًا للشراء و47.95 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس زيادة طفيفة مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل استمرار الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستثمرين والمستوردين.

سعر الدولار في البنوك الحكومية المصرية

جاء سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 47.84 جنيهًا للشراء و47.94 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في البنك الأهلي المصري.

أما في بنك القاهرة، فسجل الدولار نحو 47.84 جنيهًا للشراء و47.94 جنيهًا للبيع، محافظًا على نفس مستويات التداول المسائية في البنوك الحكومية.

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.84 جنيهًا للشراء و47.94 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 47.83 جنيهًا للشراء و47.93 جنيهًا للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول، فقد بلغ السعر 47.47 جنيهًا للشراء و47.57 جنيهًا للبيع، وسجل في المصرف العربي الدولي نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك الإسلامية والعربية

سجل بنك البركة الإسلامي سعر الدولار عند 47.48 جنيهًا للشراء و47.58 جنيهًا للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى أعلى مستوى بين البنوك، حيث بلغ 48.03 جنيهًا للشراء و48.12 جنيهًا للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.

استقرار نسبي مع توقعات بمراجعة الأسعار

يأتي هذا الارتفاع الطفيف في إطار حركة تصحيحية محدودة تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المصري، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الجاري، في انتظار أي قرارات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية أو أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.