سفير سابق: نتنياهو قد يلجأ لتأجيل الانتخابات

أجاب السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل نثق أن إسرائيل سوف تكمل الاتفاق أم ستعاود الحرب بعد أخذ الجثث والرهائن؟ قائلاً: "رئيس وزراء الاحتلال بطبعه نقض إتفاقاته عدة مرات وعدل في السابق خطة ترامب هو في حالة ترقب وسيكون كذلك في حال تلكأ حماس في أي بند نزع سلاح أو تنفيذ اي بند من البنود يعمل عليه مشكلة أو يلجأ لحل الكنيست فيوقف الموضوع.

وأوضح نتنياهو، خلال لقائه في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار عن رد فعل ترامب في هذه الحالة قائلاً: "هناك خيارين امامه إما حل الكنيست أو الدخول في حرب مع إيران مجدداً لان هناك تعبيرا لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قال أخشى من تأخير الانتخابات التي ستعقد في أكتوبر 2026 فقد يطلب تأجيلها لاسباب أمنية عبر فتح جبهة حرب مع إيران لتأجيل الانتخابات".

واصل: “الائتلاف الحاكم في إسرائيل عندما جاء وضع أربعة محاور رئيسية لخطة عمله منها القضاء على البرنامج النووي الايراني أو تغيير نظام الحكم هناك وهناك اكثر من زيارة قام بها نجل الشاة لاسرائيل مؤخرا لتصديره واجهة بديلة للنظام فهم يخططون لاسقاط الحكومة الايرانية والسيطرة على التقدم النووي الايراني وعلى الصواريخ.