مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
توك شو

سفير سابق: نتنياهو قد يلجأ لتأجيل الانتخابات

محمد شحتة

أجاب السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل نثق أن إسرائيل سوف تكمل الاتفاق  أم ستعاود الحرب بعد أخذ  الجثث والرهائن؟ قائلاً: "رئيس وزراء الاحتلال بطبعه نقض إتفاقاته عدة مرات وعدل في السابق خطة ترامب هو في حالة ترقب وسيكون كذلك في حال تلكأ حماس في أي بند نزع سلاح أو تنفيذ اي بند من البنود يعمل عليه مشكلة أو يلجأ  لحل الكنيست فيوقف الموضوع.

وأوضح نتنياهو، خلال لقائه في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار عن رد فعل ترامب في هذه الحالة قائلاً: "هناك خيارين امامه إما حل الكنيست أو الدخول في حرب مع إيران مجدداً لان هناك تعبيرا لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قال  أخشى من تأخير الانتخابات التي ستعقد في أكتوبر 2026 فقد يطلب تأجيلها لاسباب أمنية عبر فتح جبهة حرب مع إيران لتأجيل الانتخابات".

واصل: “الائتلاف  الحاكم في إسرائيل  عندما جاء وضع أربعة محاور  رئيسية لخطة عمله منها  القضاء على البرنامج النووي الايراني أو تغيير نظام الحكم هناك وهناك اكثر من زيارة  قام بها نجل الشاة لاسرائيل مؤخرا لتصديره واجهة بديلة للنظام  فهم يخططون لاسقاط الحكومة الايرانية والسيطرة على التقدم النووي الايراني وعلى الصواريخ.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

