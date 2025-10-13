مع اقتراب غلق باب الترشح.. سباق اللحظات الأخيرة للتنازل والتعديل في انتخابات مجلس النواب

تزايدت تساؤلات عدد من المواطنين والمهتمين بالعملية الانتخابية حول إجراءات التنازل أو التعديل في القوائم الانتخابية، وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمقرر له يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

مهلة محددة للتنازل والتعديل بعد إعلان القوائم النهائية

ونصّت المادة 20 من قانون مجلس النواب على أن لكل مرشح الحق في التنازل عن الترشح خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وذلك من خلال إعلان رسمي على يد محضر أو أي وسيلة تقرها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُثبت التنازل أمام اسم المرشح في كشف المرشحين بالدائرة.

أما بالنسبة للقوائم، فيجوز لممثل القائمة تقديم طلب بالتعديل أو التنازل عن الترشح لأحد أعضائها خلال نفس المهلة (48 ساعة من إعلان القائمة النهائية).

إعلان التنازلات في الصحف وعلى أبواب اللجان

وبحسب الإجراءات التنظيمية المعلنة، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر قرارات التنازل أو التعديل في القوائم والفردي عبر صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مهلة التنازل، على أن يُعلن التنازل أيضًا يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل الاستعدادات

في السياق نفسه، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لاستقبال المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية، والتي تشمل فحص الطلبات والطعون وإعلان القوائم النهائية، في ظل تطبيق صارم للإجراءات القانونية والتنظيمية.