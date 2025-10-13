قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من مدرب المغرب بعد التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب

محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما
محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما

أعرب محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا، عن سعادته بتأهل أشبال الأطلس إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا تاريخيًا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، الليلة الماضية، في ربع نهائي مونديال الشباب، ليضرب موعدًا مع فرنسا في نصف النهائي، الإثنين المقبل.

وقال وهبي في تصريحات نقلها موقع “البطولة” المغربي: “نحن نعلم جيدًا أننا قادرون على إلحاق الضرر بأي خصم، ولدينا لاعبون يتمتعون بجودة عالية في خط الهجوم".

وأضاف: “الأهم من ذلك، أن خط دفاعنا قوي جدًا، إضافة إلى المساندة الدفاعية من خط الهجوم”.

وختم: “لاعبو المغرب قاتلوا من أجل هذا التأهل، وهم بصدد كتابة تاريخهم الخاص، هذا الجيل يستحق ذلك عن جدارة”.

أهداف مباراة المغرب وأمريكا

 

دخل “أشبال الأطلس” اللقاء بثقة كبيرة، ونجحوا في هز الشباك أولًا عند الدقيقة 31، حيث استغل فؤاد زهواني تمريرة متقنة من عثمان معما، ليسدد الكرة بثبات داخل المرمى.

ورغم التفوق المغربي، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأمريكي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، تقدم كول كامبل لتنفيذها ونجح في إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 67، سدد ياسر زابيري كرة قوية اصطدمت بالمدافع جوشوا ويندر ودخلت مرماه بالخطأ، ليُحتسب الهدف لصالح المغرب ويعود التقدم من جديد.

وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، استغل جاسيما ياسين خطأ دفاعيًا مشتركًا بين الحارس وخط الخلف، ليخطف الكرة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، قاضيًا على آمال المنتخب الأمريكي ومؤكدًا تفوق المغاربة.

محمد وهبي المغرب كأس العالم للشباب أمريكا فرنسا

