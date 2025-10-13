اعتزال اليابانية كينجو بطلة الأولمبياد في المصارعة

قالت اليابانية ريساكو كينجو إن مسيرتها في المصارعة منحتها شعورا بالإنجاز بعد أن أعلنت الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين اعتزالها في سن الثلاثين أمس الأحد.

وأحرزت بطلة العالم أربع مرات كينجو الميدالية الذهبية في وزن 63 كيلوجراما في أولمبياد ريو 2016 ووقفت على قمة منصة التتويج على أرضها في طوكيو بعد خمس سنوات بفوزها بذهبية وزن 57 كيلوجراما.

وحصلت شقيقتها يوكاكو أيضا على الميدالية الذهبية في المصارعة في طوكيو بعد فوزها بلقب وزن 62 كيلوجراما.

وقالت كينجو، التي فازت بلقبها الأخير في بطولة العالم عام 2024 بعد عامين من إنجاب طفلها الأول، "عشت كل الفرح والسعادة النابعة من كوني رياضية. أشعر بالرضا التام".