قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء كندا يرحب بإطلاق سراح الرهائن ويدعو للالتزام بوقف الحرب بغزة

رئيس الوزراء مارك كارني
رئيس الوزراء مارك كارني
أ ش أ

قال رئيس الوزراء مارك كارني إن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة اليوم "الاثنين" يجب أن يمثل نقطة تحول نحو سلام دائم، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب كارني، في بيان صادر من مكتبه ، عن امتنانه للولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على جهودهم المتواصلة التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم المهم نحو وقف إطلاق النار.

ووصل كارني اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة الدولية للسلام التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بمشاركة قادة وزعماء العالم، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ودعا كارني جميع الأطراف إلى الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الهدنة، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة دون تأخير.

وأشاد بالدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفع خطة السلام الشاملة، مؤكدا أهمية استمرار الحوار البنّاء لتحقيق اتفاق دائم يضمن التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحكم انتقالي في غزة.

وأوضحت الحكومة الكندية أنها خصصت منذ أكتوبر 2023 أكثر من 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدةً التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين. 

رئيس الوزراء مارك كارني إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة نقطة تحول نحو سلام دائم اتفاق وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

ترامب

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: نعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي لترامب: نثمن إنجازك غير المسبوق لإنهاء الحرب في غزة

الرئيس السيسي

ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي و قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد