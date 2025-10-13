تحيا مصر والزعيم السيسي.. مي كساب تعلق على قمة شرم الشيخ

علقت الفنانة مي كساب، على قمة شرم الشيخ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت مي كساب عبر ستوري حسابها الرسمي على انستجرام: “تحيا مصر وعاش الزعيم عبد الفتاح السيسي”.

وقال دونالد ترامب خلال كلمته على هامش المباحثات الثنائية مع الرئيس السيسي لقمة شرم الشيخ، أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية، كما أنني احترم الرئيس السيسي كثيرًا، كما أن مصر دولة قوية ولغبت دورا كبيرًا في وقف إطلاق النار بغزة.

وأشار ترامب إلى أنه تم حضور 35 دولة لقمة السلام بشرم الشيخ، كما أن الدول التي تم دعوتها جميعها حضرت، وهذا يؤكد على أهمية القمة.

وأردف دونالد ترامب، أن إيران سوف تلحق بعملية السلام، كما أن إيران لا تسطيع العيش في ظل العقوبات التي فرضناها، مشيرًا إلى أن أن السلام في الشرق الأوسط يحدث حاليا، واليوم يعد من أهم أيام السلام حاليا، كما أننا نتوقع تطورا في عملية السلام في الشرق الأوسط.