قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة تفتيش من الشباب والرياضة علي مراكز شباب الإسكندرية

لجنة وزارة الشباب والرياضة
لجنة وزارة الشباب والرياضة
يسري غازي

أرسلت اليوم الإثنين وزارة الشباب والرياضة لجنة من الرقابة والمعايير إلي محافظة الإسكندرية للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري لعدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية. 

 


وفي ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد، تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري.
 



يأتي ذلك الإجراء من جانب وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.
 



وفي إطار الإستمرار في الرقابة على كافة المنشآت الشبابية والرياضية بكافة المحافظات، توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على (مركز التنمية الشبابية البحري بالأنفوشي - مركز شباب سموحة - مركز شباب الحرية ) بمحافظة الإسكندرية ، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

 


تأتي هذه المتابعات من جانب وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر السلام المقام بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الشباب والرياضة برئيس الفيفا في مصر، مؤكدًا على عمق التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم، ودور الفيفا في دعم خطط تطوير كرة القدم المصرية والنهوض بالمنظومة الكروية على المستويين الفني والإداري.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات برامج تطوير الناشئين، وتمكين الشباب، ودعم كرة القدم النسائية، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار الرياضي واستضافة كبرى البطولات الدولية.

الشباب والرياضة مراكز شباب الإسكندرية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة المعايير والرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

توقيع البروتوكول

رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية

توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

توقيع بروتوكول التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد