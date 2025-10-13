لجنة تفتيش من الشباب والرياضة علي مراكز شباب الإسكندرية

أرسلت اليوم الإثنين وزارة الشباب والرياضة لجنة من الرقابة والمعايير إلي محافظة الإسكندرية للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري لعدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية.







وفي ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد، تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري.







يأتي ذلك الإجراء من جانب وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.







وفي إطار الإستمرار في الرقابة على كافة المنشآت الشبابية والرياضية بكافة المحافظات، توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على (مركز التنمية الشبابية البحري بالأنفوشي - مركز شباب سموحة - مركز شباب الحرية ) بمحافظة الإسكندرية ، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.







واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر السلام المقام بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الشباب والرياضة برئيس الفيفا في مصر، مؤكدًا على عمق التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم، ودور الفيفا في دعم خطط تطوير كرة القدم المصرية والنهوض بالمنظومة الكروية على المستويين الفني والإداري.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات برامج تطوير الناشئين، وتمكين الشباب، ودعم كرة القدم النسائية، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار الرياضي واستضافة كبرى البطولات الدولية.