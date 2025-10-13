قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
مجدي عبد الغني: السيسي قائد محنك ومصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية
برلماني: قمة السلام بشرم الشيخ بارقة أمل ونقطة تحول تاريخية
اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟
تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية
رياضة

جاتوزو: سعيد بإيقاف الحرب في غزة وتأثرت بمشهد عودتهم لمنازلهم

جاتوزو
جاتوزو
إسراء أشرف

أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن سعادته بالهدنة التي شهدها قطاع غزة وعودة السكان إلى منازلهم خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المشهد كان مؤثرًا للغاية.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نشعر بسعادة كبيرة بعد الهدنة في غزة، رؤية الناس يعودون إلى بيوتهم وأراضيهم أمر يلامس القلوب. غدًا سنخوض مباراتنا وسط احتجاجات خارج الملعب، لكن داخل المدرجات سيكون هناك أكثر من عشرة آلاف مشجع يساندون المنتخب".

وعن أداء لاعبيه، أوضح مدرب الآزوري: "أعشق هؤلاء اللاعبين لطريقتهم في العمل وروحهم الجماعية. نحن في مرحلة بناء، وندرك أنه لا مجال للأخطاء، لكني فخور بالتطور الذي نحققه يومًا بعد يوم".

وأشاد جاتوزو بلاعبه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوسيتو قائلًا: "إنه شاب متواضع ويمتلك إمكانيات رائعة، يجري في الملعب وكأنه لاعب وسط متمرس، ويفهم مجريات اللعب بسرعة. كرة القدم تُحسم في 95 دقيقة، وهناك دائمًا من يصنع الفارق في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "أعرف أن هناك كثيرين يتمنون أن يكونوا في مكاني، لذلك أعيش هذه التجربة كأنها حلم. عندما أتذكر أسماء مثل ليبي وتراباتوني، أشعر بالفخر لأنني أسير على خطاهم. لقد عملت لسنوات مع أشخاص هنا، ولهذا أشعر أنني في بيتي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إنه رجل صريح للغاية، وقدّرت كلماته كثيرًا. فكرت في الاتصال به لكنني لم أرغب في إزعاجه. قلت لمسؤولي الاتحاد إنه لا يجامل أبدًا، بل يتحدث بصدق تام، وهذا ما أحترمه فيه".

جاتوزو غزة الحرب إيقاف الحرب في غزة مؤتمر السلام ترامب السيسي

