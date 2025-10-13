جاتوزو: سعيد بإيقاف الحرب في غزة وتأثرت بمشهد عودتهم لمنازلهم

أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن سعادته بالهدنة التي شهدها قطاع غزة وعودة السكان إلى منازلهم خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المشهد كان مؤثرًا للغاية.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نشعر بسعادة كبيرة بعد الهدنة في غزة، رؤية الناس يعودون إلى بيوتهم وأراضيهم أمر يلامس القلوب. غدًا سنخوض مباراتنا وسط احتجاجات خارج الملعب، لكن داخل المدرجات سيكون هناك أكثر من عشرة آلاف مشجع يساندون المنتخب".

وعن أداء لاعبيه، أوضح مدرب الآزوري: "أعشق هؤلاء اللاعبين لطريقتهم في العمل وروحهم الجماعية. نحن في مرحلة بناء، وندرك أنه لا مجال للأخطاء، لكني فخور بالتطور الذي نحققه يومًا بعد يوم".

وأشاد جاتوزو بلاعبه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوسيتو قائلًا: "إنه شاب متواضع ويمتلك إمكانيات رائعة، يجري في الملعب وكأنه لاعب وسط متمرس، ويفهم مجريات اللعب بسرعة. كرة القدم تُحسم في 95 دقيقة، وهناك دائمًا من يصنع الفارق في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "أعرف أن هناك كثيرين يتمنون أن يكونوا في مكاني، لذلك أعيش هذه التجربة كأنها حلم. عندما أتذكر أسماء مثل ليبي وتراباتوني، أشعر بالفخر لأنني أسير على خطاهم. لقد عملت لسنوات مع أشخاص هنا، ولهذا أشعر أنني في بيتي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إنه رجل صريح للغاية، وقدّرت كلماته كثيرًا. فكرت في الاتصال به لكنني لم أرغب في إزعاجه. قلت لمسؤولي الاتحاد إنه لا يجامل أبدًا، بل يتحدث بصدق تام، وهذا ما أحترمه فيه".