ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
برلمان

حماة الوطن: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر راعية السلام وأعادت الحياة للقضية الفلسطينية

قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
محمد الشعراوي

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شهدت حضور كبار زعماء العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، لعل أهمها الحرب على غزة.

وإذ يعرب الحزب، عن تقديره الكامل لجهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، التي نجحت في تحرير هذا الاتفاق على أرض مصر وفي مدينة السلام "شرم الشيخ".

استطاعت مصر خلال الفترة الأخيرة، وبفضل تحركات على كافة المستويات، إعادة إحياء القضية الفلسطينية من جديد، على الرغم من المحاولات المستميتة التي سعى إليها الاحتلال الإسرائيلي من أجل القضاء عليها بمخطط التهجير ونزوح أهالي غزة.

نجحت مصر من خلال رؤية ثاقبة وتحركات جادة من الرئيس السيسي في وأد كافة المخططات، وأعادت الحياة للقضية الفلسطينية من جديد، حتى وصلنا لاتفاق اليوم، والذي يقضي بوقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، وكذلك الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وضمان دخول المساعدات.

ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية لا يمكن إغفاله، لاسيما وأنها نجحت في حشد كافة القوى العالمية والمنظمات الفاعلة، للاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة التصدي للتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية.

يتوجه حزب حماة الوطن، بخالص التحية والتقدير للقيادة السياسية، وجميع مؤسسات الدولة ذات الصلة، التي سخرت كافة جهودها لأجل نجاح قمة شرم الشيخ، وتوجيه رسالة للعالم أن مصر راعي السلام في المنطقة.

حزب حماة الوطن عباس حلمي قمة شرم الشيخ شرم الشيخ غزة ترامب السيسي

