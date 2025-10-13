قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
أخبار البلد

قمة السلام.. 4 مشاهد تخطف الأنظار وتلخص اللقاء التاريخي في شرم الشيخ

قمة شرم الشيخ .. حضور كثيف من قادة ورؤساء وزعماء العالم حظيت به قمة السلام التي عقدتها مصر في مدينة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد عامين من الدمار والتشريد ومقتل عشرات آلاف المواطنين، لتأتي مصر لتضع حدًّا لهذه المأساة، عبر مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين جميع الأطراف لوقف الحرب، تكلّلت بالنجاح اليوم في "مدينة السلام"، بتوقيع الاتفاق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، بالإضافة إلى حضور ومشاركة كثير من قادة العالم.

إنديا إكسبريس: شرم الشيخ تُجدد دورها كوسيط في نزاعات الشرق الأوسط

ترامب يشيد بـ"الزعيم القوي"

خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى مصر أشاد بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بـ"الزعيم القوي"، وقال ترامب إن الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا للغاية في إنهاء الحرب في غزة.

وثمن الرئيس الأمريكي الدور المصري العظيم في المنطقة، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت، وذكر أن واشنطن تعمل على تعزيز الجهود لإنقاذ الوضع في غزة وإزالة الركام من القطاع.

ترامب يدعو السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن رغبته في انضمام الرئيس المصري إلى مجلس السلام لإدارة قطاع غزة.

قمة شرم الشيخ للسلام

من جانبه، أشاد الرئيس السيسي بالدور الحاسم لنظيره الأمريكي ترامب في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووجّه الرئيس السيسي التحية إلى "ترامب” على قدرته في إنجاز الاتفاق بشأن غزة".

السيسي يثمن جهود ترامب لإحلال السلام

وكرر الرئيس السيسي تثمينه للجهود الأمريكية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا بالقول: “نثمّن إنجازك غير المسبوق لإحلال السلام وإنهاء الحرب في غزة”، مضيفًا في تقدير بالغ: “أنت الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة”.

كما شدد الرئيس السيسي على الخطوات الملحة للمرحلة القادمة، موضحًا أنَّ “الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومتابعة خطوات إنجاح اتفاق السلام".

وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية وجهود ما بعد الحرب، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات، والتطلع لدعم مؤتمر إعادة الإعمار، إذ صرح بـ: "علينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة، وتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين".

وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: “نتطلع لدعم الرئيس ترامب مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة في نوفمبر 2025”.

قمة شرم الشيخ

وقال السيسي إن اقتراح نظيره الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يمثل "الفرصة الأخيرة" لتحقيق السلام في المنطقة، وفي حديثه خلال القمة، كرّر السيسي دعوته لحلّ الدولتين، قائلا إن الفلسطينيين لهم الحق في دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وتابع الرئيس السيسي، إن مصر أطلقت عهدًا جديدًا يهدي الأجيال اللاحقة فرصة للحياة، وأثبت أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط.

وخاطب الرئيس السيسي شعب إسرائيل: “فلنجعل هذه اللحظة التاريخية بداية جديدة لحياة تسودها العدالة والتعايش السلمي”.

قمة شرم الشيخ للسلام

وتابع الرئيس قائلًا: "من هذا المنطلق، وإذا كانت شعوب المنطقة، ومازالت، تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناءً فهو أيضًا له حق في أن يقرر مصيره، وأن يتطلع إلى مستقبلٍ لا يخيم عليه شبح الحرب، وحق في أن ينعم بالحرية والعيش في دولته المستقلة، دولة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعترافٍ متبادل".

وشدد الرئيس السيسي على أن السلام لا تصنعه الحكومات وحدها، بل تبنيه الشعوب حين تتيقن أن خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد.

وشهدت القمة التي ترأسها الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مشاركة رفيعة المستوى لقادة وزعماء ومسؤولي أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة

وجرى خلال مراسم القمة توقيع الرئيسين السيسي وترامب والدول التي شاركت في الوساطة بين إسرائيل وحماس على وثيقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتتيح خطة ترامب إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولكن فقط بعد فترة انتقالية طويلة في غزة وعملية إصلاح للسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام دولة فلسطينية مستقلة.

قمة شرم الشيخ للسلام

السيسي يمنح ترامب قلادة النيل

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح نظيره الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، وهي أرفع وسام مدني في البلاد وذلك تقديرا لجهود الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

ووجّه الرئيس السيسي التحية إلى "ترامب" على قدرته في إنجاز الاتفاق بشأن غزة، مضيفًا: “أنت الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة”.

وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: “نتطلع لدعم الرئيس ترامب مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة في نوفمبر 2025”.

قمة شرم الشيخ قمة السلام شرم الشيخ السيسي حرب غزة

