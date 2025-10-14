ميرفت أبو عوف لـ صدى البلد: مفيش شبيه لعزت ومها أبو عوف وأرفض تقديم سيرتهما الذاتية|فيديو

قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، إن سيرة الفنان عزت أبو عوف ومها أبو عوف ما زالت عطرة بين الناس، موضحة أن فقدان عزت ومها أبو عوف غير من معنى وطعم الحياة بالنسبة لها، لافتة إلى أن نجاح مها أبو عوف وعزت جاء بسبب حبهم الكبير لأعمالهم الفنية، ولذلك أعمالهم وذكراهم مازالت حاضرة حتى الآن.

وأضافت ميرفت أبو عوف في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري أن عزت أبو عوف ومها أبو عوف كان لديهم شخصية متميزة، ومن الصعب تكرارها، "مفيش حاجة اسمها حد يجي مكان حد، مينفعش أجي أقول حد يجي مكان عزت أبو عوف، و مها أبو عوف مصر مليانة شخصيات مميزة، وفنانين كبار".

تابعت ميرفت ابو عوف أرفض تقديم سيرتهم الذاتية و ليس لهم شبيه



اختتمت ميرفت أبو عوف، أن الفن المصري ملئ بالمواهب، وكل جيل يسلم الجيل الذي يليه، "مصر ولادة وطول عمرها مليانة فنانين".

