الذئبة الحمراء تهدد النساء أكثر.. اعرفي الأعراض المبكرة وطرق الوقاية

الذئبة الحمراء هي مرض مناعي مزمن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا وأنسجة الجسم السليمة بالخطأ، مما يؤدي إلى التهاب وأضرار في أنسجة متعددة مثل الجلد والمفاصل والكلى والقلب والرئتين والدماغ.



فيما يلي التفاصيل الأساسية:

أنواع الذئبة الحمراء

الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)

وهي النوع الأكثر شيوعاً، وتؤثر على عدة أعضاء في الجسم.

الذئبة الجلدية

تقتصر على الجلد وتسبب طفحاً مميزاً، خصوصاً على الوجه.

الذئبة الدوائية

تنجم عن بعض الأدوية وتختفي عادة بعد التوقف عن الدواء.

الذئبة الوليدية

تصيب المواليد بسبب انتقال الأجسام المضادة من الأم المصابة إلى الجنين.

الأعراض

قد تختلف من شخص لآخر، لكن أبرزها:

تعب شديد وإرهاق مزمن.



آلام وتورم في المفاصل.

طفح جلدي على الوجه على شكل فراشة عبر الأنف والخدين.

حساسية مفرطة من أشعة الشمس.

تساقط الشعر.

تقرحات بالفم أو الأنف.

ألم في الصدر أو ضيق تنفس.

اضطرابات في الكلى أو القلب.

تقلبات في المزاج أو الذاكرة (إذا أصاب الجهاز العصبي).





الأسباب

السبب الدقيق غير معروف، لكن يُعتقد أن المرض ينتج عن تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والمناعية والبيئية، مثل:

الجينات الوراثية.

التعرض لأشعة الشمس أو العدوى الفيروسية.

الهرمونات (يكثر عند النساء خصوصاً في سن الإنجاب).

بعض الأدوية.