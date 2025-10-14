طارق السعيد: فيريرا لايصلح لتدريب الزمالك

أكد طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك مشاكل كبيرة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تختلف تمامًا عن حالة الاستقرار الفني والإداري والمالي التي يعيشها النادي الأهلي.

وأوضح السعيد، خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن أكثر من 70% من لاعبي الزمالك الحاليين لا يصلحون للعب بالقلعة البيضاء، وأن اختيارات بعض اللاعبين والجهاز الفني لا تتناسب مع طموحات النادي.

رأي طارق السعيد في فيريرا

وأضاف السعيد، أن المدرب يانك فيريرا لا يصلح لتدريب الزمالك في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن أزمات مجلس الإدارة وانعكاساتها على الفريق سبب رئيسي في تراجع النتائج والمستوى الفني للزمالك.

وتابع السعيد أن الزمالك غير قادر على تجديد عقد اللاعب حسام عبدالمجيد بسبب الأزمة المالية، مؤكدًا أن الحلول الفورية تكمن في إعادة ترتيب الإدارة المالية والفنية للنادي لضمان عودة الفريق لمستواه الطبيعي.

