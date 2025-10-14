قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟
هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا 2026 الجديدة.. بهذا السعر
عطلت حركة المرور.. سقوط شجرة ضخمة يثير الذعر في الكيت كات
رياضة

طارق السعيد: فيريرا لايصلح لتدريب الزمالك

فيريرا
فيريرا
يارا أمين

أكد طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك مشاكل كبيرة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تختلف تمامًا عن حالة الاستقرار الفني والإداري والمالي التي يعيشها النادي الأهلي.

وأوضح السعيد، خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن أكثر من 70% من لاعبي الزمالك الحاليين لا يصلحون للعب بالقلعة البيضاء، وأن اختيارات بعض اللاعبين والجهاز الفني لا تتناسب مع طموحات النادي.

رأي طارق السعيد في فيريرا

وأضاف السعيد، أن المدرب يانك فيريرا لا يصلح لتدريب الزمالك في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن أزمات مجلس الإدارة وانعكاساتها على الفريق سبب رئيسي في تراجع النتائج والمستوى الفني للزمالك.

وتابع السعيد أن الزمالك غير قادر على تجديد عقد اللاعب حسام عبدالمجيد بسبب الأزمة المالية، مؤكدًا أن الحلول الفورية تكمن في إعادة ترتيب الإدارة المالية والفنية للنادي لضمان عودة الفريق لمستواه الطبيعي.
 

طارق السعيد الزمالك الأهلي برنامج «الماتش» صدى البلد يانك فيريرا

