خالد الغندور: رجل أعمال زملكاوي تبرع بـ300 ألف دولار لإنقاذ فريق الكرة بالزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحد رجال الأعمال المنتمين للنادي تبرع بمبلغ 300 ألف دولار لدعم القلعة البيضاء خلال الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها النادي،و المبلغ تم توجيهه بشكل مباشر لصرف مستحقات فريق الكرة وبعض الالتزامات العاجلة لتخفيف الضغط المالي على اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، هذا الدعم جاء في إطار مبادرات أبناء النادي المخلصين لمساندة الزمالك في هذه المرحلة الصعبة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة وجّه الشكر لرجل الأعمال على موقفه الداعم.

واختتم، كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن تبرع رجل أعمال إماراتي للنادي، غير صحيح تمامًا، وأن الزمالك لم يتلقَّ أي دعم مالي من خارج مصر خلال الفترة الأخيرة