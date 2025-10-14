حسام البدري: فخور بتأهل مصر للمونديال.. وصلاح يكتب التاريخ من جديد

عبّر حسام البدري، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن سعادته بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصدرهم المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية.



وقال البدري في تصريحات تليفزيونية:«ألف مبروك للشعب المصري بأكمله على التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ منتخبنا الوطني».



وأضاف:«أُهنئ الجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز والمشوار الرائع في التصفيات، والمرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كاملًا على بطولة كأس الأمم الإفريقية من أجل استعادة اللقب وإعادته إلى خزائن المنتخب كما اعتدنا دائمًا».



واختتم البدري تصريحاته برسالة خاصة إلى محمد صلاح، قائلاً:

«أنا سعيد للغاية بما يقدمه نجمنا محمد صلاح، الذي أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم، في إنجاز نفخر به جميعًا».