وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
محافظات

شعبة الاستيراد بالإسماعيلية: اتفاق شرم الشيخ نقطة تحول في مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي

ابراهيم البشاري
ابراهيم البشاري
الإسماعيلية انجي هيبة

صرح إبراهيم البشاري، نائب أول  شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية و أمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الديمقراطية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ جاء ثمرة لجهود مضنية قادتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح إبراهيم البشاري يشكل  القرار بوقف الحرب في غزة   نقطة تحول هامة في السياق السياسي والاقتصادي العالمي، حيث سيسهم في خلق حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أبرز المحاور الاستراتيجية في العالم.

وتوقع البشاري أن يؤثر  القرار  بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل حركة الملاحة البحرية، وتكاليف الشحن، والتجارة العالمية، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي.


وأشار ابراهيم البشاري  إلى أن القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، إدراكا منها أن استقرار المنطقة يبدأ من تحقيق السلام العادل في فلسطين.

الإسماعيلية

