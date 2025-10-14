شعبة الاستيراد بالإسماعيلية: اتفاق شرم الشيخ نقطة تحول في مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي

صرح إبراهيم البشاري، نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية و أمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الديمقراطية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ جاء ثمرة لجهود مضنية قادتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح إبراهيم البشاري يشكل القرار بوقف الحرب في غزة نقطة تحول هامة في السياق السياسي والاقتصادي العالمي، حيث سيسهم في خلق حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أبرز المحاور الاستراتيجية في العالم.

وتوقع البشاري أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل حركة الملاحة البحرية، وتكاليف الشحن، والتجارة العالمية، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي.



وأشار ابراهيم البشاري إلى أن القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، إدراكا منها أن استقرار المنطقة يبدأ من تحقيق السلام العادل في فلسطين.