حوادث

قعدة في جامعة الدول.. جلسة صلح بين عصام صاصا ومالك كباريه بسبب معركة المعادى

عصام صاصا
عصام صاصا
ندى سويفى

اجتمع مطرب المهرجانات عصام صاصا، ومدير أعماله معاذ وليد وفريق دفاعهما، مساء أمس الاثنين، مع الطرف الأخر فريق دفاع مالك ملهى ليلي وأفراد أمن فى شارع جامعة الدول العربية، لعقد جلسة صلح بعد نشوب معركة بين الطرفين فى ملهى ليلي بكورنيش المعادى.

وقال فريق دفاع عصام صاصا، إن الواقعة كانت خلاف بسيط مع أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة الملهى الليلي حول دخول أحد أصدقاء صاصا وتطور الأمر إلى مشاجرة وتم إنهاء الخلافات بين الطرفين ، لافتين إلى سعيهم التوضيح للنيابة العامة من خلال تحرير طرفى المشاجرة توكيلات لدفاع الجانبين لفتح التحقيق مرة أخرى، والتأكيد على أن ما حدث بين الطرفين كان خلاف بسيط تطور إلى مشاجرة، وليس تهمة البلطجة التى وجهتها النيابة للطرفين.

وقررت نيابة دار السلام فى وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا مطرب المهرجانات بضمان محل إقامته، كما قررت إخلاء سبيل مدير أعماله، ومالك ملهى ليلى و11 آخرين، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل فرد فى واقعة اتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة وتعطيل حركة المرور خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين فى ملهى ليلى بمنطقة المعادى.

كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت داخل الملهى الليلى أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلى.

وتطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، حيث تبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش.

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى وفر هاربا.

عصام صاصا معركة المعادى مطرب المهرجانات عصام صاصا

