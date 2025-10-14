قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
بريطانيا تستضيف محادثات لإعادة إعمار غزة.. وماليزيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات
محافظات

قفلوه بالمتاريس.. شركة مياه المنوفية تغلق بوابة مدرسة بالحديد.. ماذا يحدث؟

مروة فاضل

فوجئ أهالي قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية بإغلاق بوابة المدرسة الابتدائية بالقرية بالجنازير والحديد وسط حالة من الصدمة لأنها البوابة الأقرب لخروج الطلاب.

وناشد الأهالي محافظ المنوفية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مؤكدين ان موظفي شبكة مياة الشرب بميت برة اغلقوا بوابة المدرسة الفرعية بحجة أن البوابة مفتوحة على شارع خاص ملك شركة المية بالقرية وقاموا بعمل متاريس ولحام البوابة.

وتابع الأهالي أن المدرسة موجوده بشكلها الحالي منذ حوالي 30عام .

فيما أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بيانا توضح فيه حقائق الأمر حيث أكدت أن البوابة تفتح على ملكية خاصة بعملية مياه ميت بره، الي جانب قيام مدير المدرسة  أكثر من مرة بتجميع تقضيب الأشجار والمخلفات وإشعال النيران فيها خلف تلك البوابة فوق كبل كهرباء جهد عالي الأمر الذي تسبب فيه بتعطيل العمل داخل وحدة الإيرادات لترك الموظفين مكان عملهم  بسبب الدخان الكثيف الأمر الذي دفعنا بعمل محضر ضبطية قضائية لة بعد التنبيه علية أكثر من مرة ولاكن دون جدوي.

كما أكدت الشركة تعدي مدير المدرسة علي أملاك الشركة بكسر الأقفال الخاصة بالبوابة الخاصة بملحقات العملية وذلك لافتعال المشاكل مع أفراد العملة بعد عمل المحضر لة   وتم عمل محضر آخر له بالإتلاف، ولذلك تم وضع عرائس حديدية علي ملكية العملة وذلك حفاظا علي أرواح الأطفال من مخاطر انفجار كبل الكهرباء حيث أنه دائم الأعطال ويمثل خطورة علي الأرواح حيث إن الكبل خلف بوابة المدرسة عبارة عن قرص بمساحة ٣×٤متر.

واكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تم التوافق مع شركة المياة حيث تم اغلاق احدى البوابات الخاصة بمدرسة ميت بره الابتدائية ادارة قويسنا وسيتم فتح باب بديل للمدرسة خلال المرحلة السابقة.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ

وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات

مصطفي مدبولي

مدبولى: السلع المصرية تتمتع بسمعة جيدة على المستوى العالميّ ونشهد زيادة مطردة في صادراتنا

بالصور

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

