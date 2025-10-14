رئيس «رجال أعمال الإسكندرية»: مليار جنيه تمويلات شهرية للمشروعات الصغيرة و21 محافظة تستفيد من الدعم

أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الجمعية تواصل تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات الشهرية التي تنفذها الجمعية للمشروعات الصغيرة تصل إلى مليار جنيه شهريًا، أي ما يعادل نحو 12 مليار جنيه سنويًا، موجهة بشكل رئيسي إلى المشروعات المنتجة في الزراعة والصناعة.

وقال هنو على هامش لقاء جمعية رجال أعمال إسكندرية مع رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء إن الجمعية تشرف حاليًا على حوالي 800 ألف مشروع موزعة على 21 محافظة، موضحًا أن الأغلبية خارج الإسكندرية، لافتًا إلى أن التركيز يكون على المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار هنو إلى أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على تقديم الحوافز والتسهيلات، بل يتطلب أيضًا معالجة البيروقراطية التي لا تزال تمثل عائقًا أمام المستثمرين، حتى مع تبسيط الإجراءات عبر ما يعرف بـالرخصة الذهبية التي تستهدف المشروعات الكبرى فقط.

وأضاف هنو أن الجمعية تعمل على ترويج الاستثمار أمام الجهات الأجنبية والتواصل المستمر مع الحكومة لرفع مقترحات تدعم مختلف القطاعات، مثل سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، موضحًا أنه تم تقديم ورقة عمل إلى وزير السياحة بشأن تنشيط سياحة اليخوت، مع التركيز على تسهيلات دخول وخروج المنتجات المتعلقة بهذه الأنشطة. وأضاف أن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه الملفات، لكنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض المعوقات، بما في ذلك قلة عدد المراين المخصصة لليخوت.

وأكد هنو أن الجهود تشمل تقديم ورقات عمل للجهات الحكومية لتطوير القطاعات المختلفة، مع الحرص على تيسير التمويلات لتشمل أوسع قاعدة من المشروعات الصغيرة والمنتجة بما يحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد المحلي.