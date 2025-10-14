بطعنات شقيقه..العثور على جثة طالب ملقاة بمنطقة زراعية فى نجع حمادى

عثرت أجهزة الأمن بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة طالب به طعنات بالرقبة فى منطقة زراعية بنطاق مركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة طالب عمره 12 عاما، ملقاة بالطريق الزراعي بالقرب من قرية الشرقي بهجورة بنطاق مركز نجع حمادي.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب بالمرحلة الإعدادية، به عدة طعنات بالرقبة.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء الجريمة شقيق المجنى عليه، حيث طعنه بعدة طعنات بالرقبة ولاذ بالقرار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

