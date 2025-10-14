تلاحم وطني.. أوقاف الأقصر تقدم العزاء للأقباط في وفاة القس دميان وليم

في مشهد يجسد أسمى معاني الأخوة والوحدة الوطنية، قدّم وفد من مديرية أوقاف الأقصر واجب العزاء للإخوة الأقباط في وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالطود بمحافظة الأقصر، تأكيدًا على عمق روابط المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبتعليمات الدكتور السيد حسين عبدالباري رئيس القطاع الديني، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والمواطنة الصادقة، وتعزيز الدور الدعوي والوطني في نشر ثقافة التلاحم المجتمعي.

وترأس الوفد فضيلة الشيخ علي صديق أمير مدير المديرية، وفضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومدير الدعوة الإلكترونية، وشاركهم فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز خضري مدير إدارة أوقاف الطود، وعدد من الأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الأقصر.

وأعربت المديرية عن خالص التعازي والمواساة للإخوة الأقباط في مصابهم الجلل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدين أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش ووحدة النسيج الوطني.