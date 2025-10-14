صحة الشيوخ: السيسي أثبت أن السلام ليس بالشعارات بل بالقيادة والقرار

ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها جاءت تتويجًا لسنوات من الجهد المصري الصادق من أجل إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وقال البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إن اتفاق وقف الحرب في غزة ما كان ليتحقق لولا التحرك الحكيم والمسؤول من القيادة المصرية التي تعاملت مع الأزمة بأعلى درجات الانضباط والدبلوماسية، مجددًا التأكيد على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي يقود اليوم مسارًا متكاملًا نحو تحقيق حل الدولتين وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذا الدور الإنساني والسياسي يرسّخ مكانة مصر كـ صمام أمان المنطقة ومحور توازنها الرئيسي.

وأشار البدري إلى أن التقدير الواضح الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الرئيس السيسي ودور مصر الإقليمي، يعكس إدراك العالم لحقيقة أن الاستقرار في الشرق الأوسط يبدأ من القاهرة، وأن مصر أصبحت النموذج الأهم في الجمع بين القوة والعقلانية.

وشدد البدري على أن قمة شرم الشيخ للسلام لم تكن حدثًا سياسيًا عابرًا، بل إعلانًا جديدًا عن عودة مصر إلى موقعها الطبيعي في قيادة الإقليم، وصوتها الدائم الذي لا ينطق إلا بالعقل والحكمة.