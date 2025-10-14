قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
صحة الشيوخ: السيسي أثبت أن السلام ليس بالشعارات بل بالقيادة والقرار

عبد الرحمن سرحان

ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا،  قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها جاءت تتويجًا لسنوات من الجهد المصري الصادق من أجل إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وقال البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إن اتفاق وقف الحرب في غزة ما كان ليتحقق لولا التحرك الحكيم والمسؤول من القيادة المصرية التي تعاملت مع الأزمة بأعلى درجات الانضباط والدبلوماسية، مجددًا التأكيد على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي يقود اليوم مسارًا متكاملًا نحو تحقيق حل الدولتين وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذا الدور الإنساني والسياسي يرسّخ مكانة مصر كـ صمام أمان المنطقة ومحور توازنها الرئيسي.

وأشار البدري إلى أن التقدير الواضح الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الرئيس السيسي ودور مصر الإقليمي، يعكس إدراك العالم لحقيقة أن الاستقرار في الشرق الأوسط يبدأ من القاهرة، وأن مصر أصبحت النموذج الأهم في الجمع بين القوة والعقلانية.

وشدد البدري على أن قمة شرم الشيخ للسلام لم تكن حدثًا سياسيًا عابرًا، بل إعلانًا جديدًا عن عودة مصر إلى موقعها الطبيعي في قيادة الإقليم، وصوتها الدائم الذي لا ينطق إلا بالعقل والحكمة.

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

الكون

حدث كبير يمثل نهاية الزمان .. ماذا سيفعل الانفجار العكسي في الكون ؟

القمر

لو فاتك قمر أكتوبر.. القمر العملاق يزين سماء نوفمبر

الثقب الأسود

بعد قرن من الغموض.. حل لغز الطاقة الغامضة للثقوب السوداء| ما القصة؟

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

