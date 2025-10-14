قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
أحمد سليمان: بيزيرا أغلى صفقة في الزمالك منذ 5 سنوات

منار نور

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقيمة صفقات الفريق في الموسم الجاري، مؤكدًا أن بعض التعاقدات كلفت خزينة النادي مبالغ غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها صفقة ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.


وقال سليمان، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 1»:"الزمالك نادٍ عريق وتاريخه لا يمكن أن ينتهي، وشعبيته لا تقل عن الأهلي في الخليج والوطن العربي، وسيظل دائمًا من الكبار رغم كل التحديات".

وتابع:"الصفقات الجديدة هذا الموسم كلفت النادي أموالًا ضخمة، وبيزيرا تحديدًا جاء بمقابل لم يُدفع في أي لاعب بالزمالك منذ خمس سنوات، لكن لا يمكنني الكشف عن المبلغ لأنه أمر داخلي خاص بالنادي".


وأضاف:"المدير الرياضي جون إدوارد هو من قرر إقامة تدريبات الفريق خارج النادي، وهي رؤية فنية نحترمها تمامًا، خاصة أن الأمر مؤقت حتى يتم تجهيز ملاعب فرع أكتوبر الجديد".


واختتم سليمان تصريحاته قائلًا:
"الزمالك يمر بمرحلة صعبة، لكن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لحل الأزمات المالية والإدارية، ومع دعم محبي النادي سيتجاوز هذه المرحلة كما فعل في أزمات سابقة".

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

كونراد ميشلاك

الزمالك يجدد التواصل مع كونراد ميشلاك لحل الأزمة.. تفاصيل

أمين عمر

فيفا يختار 3 مصريين ضمن قائمة حكام كأس العرب 2025 في قطر

بيراميدس

كل ما تريد معرفته عن السوبر الافريقي بين بيراميدس ونهضة بركان

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

