أحمد سليمان: بيزيرا أغلى صفقة في الزمالك منذ 5 سنوات

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقيمة صفقات الفريق في الموسم الجاري، مؤكدًا أن بعض التعاقدات كلفت خزينة النادي مبالغ غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها صفقة ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.



وقال سليمان، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 1»:"الزمالك نادٍ عريق وتاريخه لا يمكن أن ينتهي، وشعبيته لا تقل عن الأهلي في الخليج والوطن العربي، وسيظل دائمًا من الكبار رغم كل التحديات".

وتابع:"الصفقات الجديدة هذا الموسم كلفت النادي أموالًا ضخمة، وبيزيرا تحديدًا جاء بمقابل لم يُدفع في أي لاعب بالزمالك منذ خمس سنوات، لكن لا يمكنني الكشف عن المبلغ لأنه أمر داخلي خاص بالنادي".



وأضاف:"المدير الرياضي جون إدوارد هو من قرر إقامة تدريبات الفريق خارج النادي، وهي رؤية فنية نحترمها تمامًا، خاصة أن الأمر مؤقت حتى يتم تجهيز ملاعب فرع أكتوبر الجديد".



واختتم سليمان تصريحاته قائلًا:

"الزمالك يمر بمرحلة صعبة، لكن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لحل الأزمات المالية والإدارية، ومع دعم محبي النادي سيتجاوز هذه المرحلة كما فعل في أزمات سابقة".