فيريرا يدرس إعادة الونش لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ديكيداها الصومالي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بالأمس لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

حرص كل من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وعبد الناصر محمد مدير الكرة وعمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم، على زيارة حسن شحاتة نجم القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للزمالك وللمنتخب المصري للاطمئنان على صحته.

واطمأن الثلاثي على حالة حسن شحاتة وتمنوا له الشفاء العاجل.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري لحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات السيد الرئيس، حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمعلم، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.