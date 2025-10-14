قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا يدرس إعادة الونش لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ديكيداها الصومالي

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بالأمس لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

حرص كل من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وعبد الناصر محمد مدير الكرة وعمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم، على زيارة حسن شحاتة نجم القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للزمالك وللمنتخب المصري للاطمئنان على صحته.

واطمأن الثلاثي على حالة حسن شحاتة وتمنوا له الشفاء العاجل.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري لحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات السيد الرئيس، حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمعلم، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.

الزمالك ديكيداها الصومالي حسام عبد المجيد محمود حمدي الونش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل

اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل

"الطاقة الدولية" تتوقع أن يشهد سوق النفط العالمي فائضا هائلا عام 2026

"الطاقة الدولية" تتوقع أن يشهد سوق النفط العالمي فائضا هائلا عام 2026

الشرع

الشرع: لا نريد مواجهة إسرائيل.. وقصفهم محيط الرئاسة إعلان حرب

بالصور

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد