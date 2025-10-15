قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025: هدية رومانسية

حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

واجه تحديات العمل لتحقيق أفضل النتائج المهنية. سلوكك حاسم في حياتك العاطفية. ستكون صحتك وثروتك في صفك.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

قد يُشكك زميل في العمل أو مسؤول كبير في التزامك، وقد تُصبح أيضًا جزءًا من سياسات المكتب. مع ذلك، عليك أن تعلم أن هذا قد يؤثر سلبًا على ملفك الشخصي. سيجد رواد الأعمال فرصًا لتوسيع أعمالهم إلى مواقع جديدة. يمكن للباحثين عن عمل حضور المقابلات بثقة لاجتيازها.. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 عشاء رومانسي أو هدية مفاجئة طريقة سهلة لتقوية العلاقة. على المتزوجين حديثًا الاستمتاع بالأنشطة الرومانسية. يمكنك أيضًا مناقشة المستقبل مع حبيبك. التواصل أمر بالغ الأهمية في العلاقات العاطفية، وقد يُعبّر العازبون 

برج الميزان اليوم صحيًا

 خذ فترات راحة قصيرة من الشاشات وتنفس بعمق لبضع دقائق. التمدد اللطيف يخفف من تصلب العضلات، إذا شعرت بانخفاض في طاقتك، فخفف التوتر بالتحدث إلى صديق أو ممارسة هواية هادئة تُشعرك بالابتسامة.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

ستتطلب بعض المهام جهودًا إضافية اليوم، بينما يحتاج العملاء إلى رضاك عن تواصلك ومعرفتك التقنية. سيجد رجال الأعمال شركاء جدد، وستتدفق الأموال بسهولة. قد يجتاز الطلاب الامتحانات بنجاح، ولكن من الضروري أيضًا التركيز على المواد العلمية.

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

لا تهاون مع المُخالفين.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار الضربات الأمنية وضبط 5 سيارات نقل وخلاطة وبامب

الإسكان: الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

