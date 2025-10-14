أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي: لا يزال هناك أمل في أن تعيد حماس جثامين المحتجزين الليلة

أكد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه لا يزال هناك أمل في أن تعيد حماس جثامين المحتجزين الليلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي:" إسرائيل أوضحت لحماس عبر الوسطاء أن إعادة جثامين المحتجزين جزء أساسي لا يتجزأ من الاتفاق".

وأضاف أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي:" إسرائيل طلبت من حماس عبر الوسطاء بذل مزيد من الجهد للعثور على جثامين المحتجزين".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يشكر ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، على جهوده في إعادة المحتجزين من غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته في الكنيست، أننا نشهد يوما عظيما ونشكر كل من ساهم في ذلك، ونحتفل بإعادة المحتجزين الإسرائيليين وتعزيز السلام في المنطقة.

