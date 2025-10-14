فقدان الوزن.. 3 فوائد لن تصدقها لتناول كوب من الكركديه يوميا

إلى جانب بعض الفيتامينات والمعادن، يحتوي الكركديه على مركبات كيميائية تُسمى المواد الكيميائية النباتية، والتي قد تساعد في الوقاية من الأمراض، وقد بحثت دراسات عديدة أُجريت على الحيوانات والبشر في الفوائد الصحية المحتملة للكركديه وشاي الكركديه.

فوائد الكركديه

- يخفض ضغط الدم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب شاي الكركديه قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي مقارنةً بدواء وهمي، كما تشير دراسات أخرى إلى أنه قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي

- يخفض مستويات الكوليسترول

تتباين الأدلة حول قدرة شاي الكركديه على خفض مستويات الكوليسترول، وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب، وقد وجدت مراجعة لعدة دراسات حديثة أن الكركديه يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عند شربه كشاي أو تناول كبسولة من مستخلص الكركديه.

- يعزز فقدان الوزن

تُظهر العديد من الدراسات قدرة شاي الكركديه على تعزيز فقدان الوزن والوقاية من السمن، وأظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص الكركديه يُخفّض وزن الجسم، ونسبة الدهون، ومؤشر كتلة الجسم بعد ١٢ أسبوعًا.

