دعاء ينجيك من حوادث الطرق والمصائب المفاجئة.. ردده يوميا وأنت ذاهب لعملك

دعاء ينجي من حوادث الطريق والمصائب المفاجئة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا ننتظر أن يقع الابتلاء حتى نكثر من الدعاء، بل يجب علينا أن نسأل المولى وندعوه دائمًا الحفظ من تقلبات الزمان والفتن والمحن التي نقابلها في حياتنا اليومية، والحوادث والمصائب المفاجئة من الأمور العظيمة على الإنسان والتي تمسه بالحزن والضيق ويتمنى النجاة من هذه المصائب الحوادث وأن يكون أثرها علينا هينة..

لذلك يقدم موقع صدى البلد ، دعاء ينجي من حوادث الطريق والمصائب المفاجئة .

دعاء ينجي من حوادث الطريق والمصائب المفاجئة

«أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

«اللهم اكفنا شر الحوادث وكأبة المنظر وفواجع الأقدار»

دعاء يحفظ من المصائب المفاجئة

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي»

دعاء يحفظني من كل شر

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفيما رزقتنا.

اللهم أنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنامن كل شر.

اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار، اللهم تب علينا وتقبلها عندك بقبول حسن.

اللهم أنك أنت الحافظ والعفو الغفور، لا تؤاخذنا بذنوبنا واحفظنا بحفظك وكرمك، اللهم لا تكل أمرنا لمن لا يحفظها. ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا من هو بفضله نعيش ونحيا، اللهم أحفظنا باسمك الأعلى.

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ. ولا تجعلنا محلا للبلوى.

اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا وأحفظنا بحفظك. وبعظيم اسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد.

دعاء الحفظ من كل شر مكتوب

اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي ما رزقتنا، اللهم أنا نسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنا.

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى، اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا.

بسم الله العظيم الأعظم السلطان القديم الأول بلا أول والآخر بلا آخر كنز الكنوز وسر الأسرار وعلم العلوم ونور الأنوار الظاهر على خلقه المتفرد في ملكه لا ينازعه في ملكه أحد إلا قسمة الجبار اللهم أجبر ضعفنا وقلة حيلتنا.

اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد.

اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ينفك بها العقد ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين، اللهم احفظنا من عيون الناس ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس، دعاء اللهم ابعد عنا شر الناس اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب، اللهم أحفظ جوارحنا بقلوبنا عن الحرام.

بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ، اللهم نعوذ بك من الغدر اللهم أحفظنا مما نعلم ومما لا نعلم اللهم أحفظنا من كل سوء ومن كل شر.

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم »، ثلاث مرات.

«أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

« أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن ».

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

« أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر عباده، أعوذ بكلمات الله التامات من كل عين حاسدة، أعوذ بكلمات الله التامات من كل غير راضية، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الدي لا يضر مع اسمه داء بسم الله خير الأسماء، بسم الله الدي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم».

« ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم أبرئ اليك من حولي وقوتي إلي حولك وقوتك؛ فادفع عني عين الحاسدين وحسد الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظني بعينك التي لا تنام، اللهم اكلئني برعايتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».

«أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».