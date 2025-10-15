3 مساعدين بجهاز المدير الفني لفريق الأهلي يصلون القاهرة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وصول 3 مساعدين من أعضاء جهاز المدير الفني لفريق الكرة بالاهلي الدنماركي ييس توروب للقاهرة.

و كتب أحمد حسن: عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خاص وعاجل.. وصول 3 مساعدين في جهاز ييس توروب للقاهرة وهم مخطط الأحمال و2 مدربين مساعدين.. بينما يصل مدرب الحراس مساءا.

و تابع: أما العنصر الخامس وهو محلل الأداء سيصل في وقت لاحق.

ويستعد فريق النادي الأهلى، لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.