تدشين مبادرة ازرع بالوادي الجديد لدعم صغار المزارعين

استقبلت محافظة الوادي الجديد، فريق عمل الهيئة القبطية المصرية لتدشين مبادرة “أزرع” على مستوى المحافظة لاستهداف مساحة 12287 فدانًا بتوفير دعم تقاوي لهم بنسبة 50%؛ و13773 فدانًا بتوفير دعم فني ومدارس حقلية لهم، باجمالي مساحة 26060 فدانا.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية انه عقد اجتماعين الأول على مستوى مركزي الخارجة وباريس والآخر على مستوى مركز الداخلة وبلاط، بحضور مسؤولي الجمعيات الأهلية ومديرية الزراعة.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلي أنه بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فإن مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

وأوضح أن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف إستراتيجي مع زيادة إنتاجيتهم.

كما كشف أن هذا البروتوكول يعد خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

يأتي هذا في إطار تنفيذ البروتوكول الرباعي الجديد لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر والذي تم في 11 يونيو 2025 بين وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية والذي يعد نموذجا لتكاتف الجهود الوطنية بين الوزارات المعنية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وذلك بزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الإستراتيجية.

ويأتي التعاون المشترك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.