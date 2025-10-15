محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي دكما باستثمارات 55 مليون جنيه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع صرف صحي دكما بشبين الكوم باستثمارات 55 مليون جنيه لخدمة 4 قري لمتابعة الموقف التنفيذي و نسب إنجاز حجم الأعمال لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وياسر سالم رئيس مدينة شبين الكوم.

حيث استمع محافظ المنوفية الي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يضم محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد وكذا الموقف التنفيذي حيث تم نهو الأعمال المدنية للمحطة بنسبة تنفيذ 98% و الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95% ، وتنفيذ 5,9 كم من اجمالي 6 كم بشبكات الإنحدار و تنفيذ 7,9 كم من اجمالي 8 كم بخط الطرد بنسبة تنفيذ 99% ، ووجه المحافظ فور الإنتهاء من أعمال المحطة سرعة التنسيق مع شركة المياة والبدء الفوري في أعمال التوصيلات المنزلية للإرتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال جولته تلاحظ محافظ المنوفية بعض تراكمات القمامة بمدخل قرية دكما بمنطقة المقابر ، وعلي الفور وجه رئيس المدينة بالتواجد الميداني وازالة التركمات حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين واضفاء مظهراً حضارياً.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم بمختلف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتدعيم مشروعات البنية التحتية ، مشيراً الي إستمرار المتابعة الميدانية بكافة مواقع العمل لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.