قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي دكما باستثمارات 55 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع صرف صحي دكما بشبين الكوم باستثمارات 55 مليون جنيه لخدمة 4 قري لمتابعة الموقف التنفيذي و نسب إنجاز حجم الأعمال لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وياسر سالم رئيس مدينة شبين الكوم.

حيث استمع محافظ المنوفية الي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يضم محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد وكذا الموقف التنفيذي حيث تم نهو الأعمال المدنية للمحطة بنسبة تنفيذ 98% و الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95% ، وتنفيذ 5,9 كم من اجمالي 6 كم بشبكات الإنحدار و تنفيذ 7,9 كم من اجمالي 8 كم بخط الطرد بنسبة تنفيذ 99% ، ووجه المحافظ فور الإنتهاء من أعمال المحطة سرعة التنسيق مع شركة المياة والبدء الفوري في أعمال التوصيلات المنزلية للإرتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال جولته تلاحظ محافظ المنوفية بعض تراكمات القمامة بمدخل قرية دكما بمنطقة المقابر ، وعلي الفور وجه رئيس المدينة بالتواجد الميداني وازالة التركمات حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين واضفاء مظهراً حضارياً.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم بمختلف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتدعيم مشروعات البنية التحتية ، مشيراً الي إستمرار المتابعة الميدانية بكافة مواقع العمل لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

محافظة المنوفية المنوفية محطة مياه اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

وزير خارجية المجر

وزير خارجية المجر يحذر من "جنون أوروبي" بشأن الطاقة.. تفاصيل

انفجارات تهز أفغانستان

انفجارات ضخمة تهز قندهار الأفغانية.. وطائرات باكستانية مقاتلة تحلق على الخدود

الصليب الاحمر

جنازير دبابات.. الكشف عن إعدام الاحتلال لأسرى فلسطينيين بأبشع الطرق بعد تسليم جثامينهم

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد