أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تفوز بجائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للاتصال

أحمد عبد القوى

حصلت جمهورية مصر العربية على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات، حول تنفيذ واعتماد خطط التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).

ويعكس هذا التكريم استمرار مسيرة التطور التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومواكبته لأحدث التوجهات العالمية في مجال البنية الأساسية الرقمية، كما يجسد التقدير الإقليمي والدولي للجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شهر مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، ونجح في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها التنفيذية، مما أدى إلى زيادة أعداد نطاقات الإنترنت ذات الإصدار السادس في مصر، في خطوة تُعد سابقة على مستوى المنطقة العربية والإفريقية.

ويُسهم تطبيق الإصدار السادس للإنترنت في توفير عدد ضخم من العناوين الإلكترونية اللازمة لتطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتواصل بين الآلات، مثل أنظمة القياس عن بُعد والمركبات الذكية، كما يعمل على تحسين جودة الخدمات، وحل مشكلات الازدحام في عناوين الإنترنت، وتعزيز مستويات الأمان في شبكات الاتصالات.

وقد شهدت المرحلة الأولى تحويل أكثر من ٧ ملايين عنوان إنترنت من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس، في خطوة تعكس مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية في مصر للتوسع في التطبيقات المستقبلية، ومن المقرر، وفقًا للخطة الوطنية التي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الانتهاء من التحول الكامل إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت بحلول عام 2030، بالتوازي مع الانتشار الكامل لتغطية شبكات الجيل الخامس على مستوى الجمهورية.

