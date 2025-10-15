28 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد

أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، برئاسة المستشار مصطفي عباس، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، أعمال اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة.

وبلغ عدد المرشحين بالدائرتين نحو 28 مرشحا، بواقع 6 مرشحين بدائرة الخارجة وباريس للمنافسة على المقعد الفردى، وهم أحمد العقاطى، فردى مستقل، باهى أبو معين، فردى مستقل، مصطفي يسرى معاذ، فردى حزب الجبهة الوطنية، أحمد عبدالمقصود، فردى مستقل، ابتسام أمير هارون، فردى مستقل، ممدوح أنور محمد رضوان، فردى مستقل.

وبلغ عدد المرشحين بدائرة الداخلة وبلاط والفرافرة نحو 22 مرشحا للتنافس على مقعد فردى وهم أحمد عبدالله سيد عمر، مستقل، خالد الصاوى محمود حسن، مستقل، تامر عبد القادر أحمد عبد القادر، مستقل، حمدى محمد حسن سليمان، مستقل، خالد محمد عبد الله عاشور، مستقل، محمد أحمد عبد الله مطاوع، حزب المستقلين الجدد، فاطمة جبريل عبد الله، حزب الوفد، محمد على أحمد سيد، مستقل، منصور إبراهيم سيد، مستقل، ولاء ناجى أحمد أبو زيد، مستقل، محمد رشاد محمد سالم، حزب المؤتمر، محمد محمود حسنين خضر، مستقل، رضا أحمد حمودة، مستقل، نبيل حنفي عبد الله حسن، مستقل، أحمد فتحى محمد على، مستقل، سعد أبو بكر محمد أبو بكر، ياسر كامل، فردى حزب النور، رضا السيد محمد عبد العزيز، فردى مستقل، عاطف علوى محمد السيد، فردى مستقل، أحمد إبراهيم، فردى مستقل، مصطفى حسن سنوسي، فردى مستقل، برديس سيف الدين عمران، فردى مستقل.

وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين، الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة تضم مرشحا فرديا وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردى والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.