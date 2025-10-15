رانيا محمود ياسين تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة

طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور علي الإعلامية آيات أباظة بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت علي إثرها إلى المستشفى



قالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد " آيات الحمد لله أفضل مازلت في المستشفى تتلقي للعلاج ، أجرت عملية استغرقت 8 ساعات عملية دقيقة هي تعاني من ورم حميد و أن شاء الله خير ، ربنا يطمنا عليها باذن الله "

يذكر أن حرص الفنان محمود ياسين على طلب الدعاء لوالدته الإعلامية آيات أباظة، بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكتب محمود ياسين على حسابه الشخصي على فيسبوك: "اللهم يا رحيم يا شافي، أسألك بكل ما في قلبي أن تحفظ أمي اللهم كن معها في كل لحظة، وامسك بيدها حين لا أستطيع أن أمسكها، وطمئن قلبها حين يضطرب، واشرح صدرها بنورك الذي لا ينطفئ.



اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، وأعدها إليّ سالمة معافاة كما كانت، اللهم اجعل تعبها كفارةً لذنوبها، ورفعةً لدرجاتها، وبدّل خوفها أمنًا، وألمها راحة، وضعفها قوة.

اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، اللهم أطل عمرها بطاعتك، وبارك في أنفاسها، واجعل ما بقي من عمرها خيراً مما مضى.

يا رب, اجعل الملائكة تحفّها، والسكينة تملأ قلبها، وكن أنت طبيبها، ومعينها، وشافيها،

يا رب



أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.

رسالة آيات أباظة

وجهت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّرت فيها عن امتنانها لكل من دعمها بالدعاء خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت أباظة في منشورها: “ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي، بس حابة أوضح حاجة… عشان ناس كتير بعتتلي بعد ما شافت الصورة وافتكروا إني رجعت الشغل. طبعًا نفسي، بس الحقيقة إني خلصت العلاج ولسه في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وارجع للمكان اللي بحبه.