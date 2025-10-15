قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت
سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا محمود ياسين تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة

الإعلامية آيات أباظة و الفنانة رانيا محمود ياسين
الإعلامية آيات أباظة و الفنانة رانيا محمود ياسين
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور علي  الإعلامية آيات أباظة بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت علي إثرها إلى المستشفى


قالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد " آيات الحمد لله أفضل مازلت في المستشفى تتلقي للعلاج ، أجرت عملية استغرقت 8 ساعات عملية دقيقة هي تعاني من ورم حميد و أن شاء الله خير ، ربنا يطمنا عليها باذن الله "

يذكر أن حرص الفنان محمود ياسين على طلب الدعاء لوالدته الإعلامية آيات أباظة، بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكتب محمود ياسين على حسابه الشخصي على فيسبوك: "اللهم يا رحيم يا شافي، أسألك بكل ما في قلبي أن تحفظ أمي اللهم كن معها في كل لحظة، وامسك بيدها حين لا أستطيع أن أمسكها، وطمئن قلبها حين يضطرب، واشرح صدرها بنورك الذي لا ينطفئ.


اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، وأعدها إليّ سالمة معافاة كما كانت، اللهم اجعل تعبها كفارةً لذنوبها، ورفعةً لدرجاتها، وبدّل خوفها أمنًا، وألمها راحة، وضعفها قوة.

اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، اللهم أطل عمرها بطاعتك، وبارك في أنفاسها، واجعل ما بقي من عمرها خيراً مما مضى.

يا رب, اجعل الملائكة تحفّها، والسكينة تملأ قلبها، وكن أنت طبيبها، ومعينها، وشافيها،
يا رب


أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية  دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية  آيات أباظة  بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.

رسالة آيات أباظة  

وجهت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّرت فيها عن امتنانها لكل من دعمها بالدعاء خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت أباظة في منشورها: “ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي، بس حابة أوضح حاجة… عشان ناس كتير بعتتلي بعد ما شافت الصورة وافتكروا إني رجعت الشغل. طبعًا نفسي، بس الحقيقة إني خلصت العلاج ولسه في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وارجع للمكان اللي بحبه.

آيات أباظة اخبار الفن نجوم الفن رانيا محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد إنشاءات المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات البحرية

صدى البلد

67 مرشحاً في ختام تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بأسوان

قناة السويس

شركة استراتيجية لتصنيع المنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد