لازم تجازف.. مدحت شلبي يوجه رسائل قوية إلى حسام حسن

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أنا بوجه لوم للكابتن حسام حسن، وأتمنى ميزعلش مني وهو حبيبي، أنا زعلت أنه اعتذر عن مباراة البرازيل الودية في لندن، كانت فرصة إن المدير الفني يقيس مستوى اللاعبين ويعرف أنه واقف على أي أرض».

وأضاف: «أنا عارف إن الكابتن حسام حسن، يخشى لعب هذه المباراة، ربما يلقى هزيمة دمها تقيل الموضوع مش هيبقى لطيف بالنسباله ولا بالنسبة للمنتخب».

وواصل: «متخافش العب، سبيلك للارتقاء بمستوى اللاعبين مش جيبوتي، دول أبدًا عمرهم ما هيخلوك تعرف المستوى الحقيقي للاعبين، لأنك هتلاعب أباطرة سواء في أمم أفريقيا أو كأس العالم».

وأوضح: «الشركة اللي جابت ماتش البرازيل كانت هتجيب مباراة مع الأرجنتين ومع أستراليا».

وأتم: «أنا الوم عليك في دي كان لازم تجازف، أنا عارف إنك تخشى الرأي العام لأنه ببقى بيشيل ويحط.. العب ماتشات قوية متخافش، لو ملعبش مباريات قوية الناس هتفرج علينا».