مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
ولي العهد السعودي يُطلق مشروع «بوابة الملك سلمان» بجوار الحرم المكي لتحويل مكة إلى وجهة عالمية

إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان
إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان
وكالات

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيسُ مجلس الوزراء، رئيسُ مجلس إدارة شركة رؤى الحرم المكي إطلاقَ مشروع "بوابة الملك سلمان" بوصفه وجهةً متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة.

وتمتد "بوابة الملك سلمان" على إجمالي مسطحات بناء تبلغ مساحتها نحو 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة، ولا سيما المنطقة المركزية، لتصبح نموذجًا عالميًا للتطوير العمراني، بما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وتسهيل الزيارة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام، وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويتميز مشروع "بوابة الملك سلمان" بموقعه الإستراتيجي بجوار المسجد الحرام، ويُعد وجهةً متعددة الاستخدامات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدَّمة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام. كما يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلٍّ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية.

ويرتبط المشروع بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثّل مزيجًا استثنائيًا متناغمًا بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة وأرقى أساليب الحياة العصرية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة. كما يهدف المشروع إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة زائريها، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي، من خلال استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2036م .

ويُنفَّذ مشروع "بوابة الملك سلمان" بواسطة شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، دعمًا لتنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى رفع مستوى التطوير العمراني في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، لتكون من أفضل نماذج التطوير العالمية.

وتركّز شركة رؤى الحرم المكي على الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على السكان وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مع الحفاظ على النسيج الثقافي لمكة المكرمة. كما تلتزم الشركة بمراعاة المعايير والممارسات العالمية في عمليات التطوير العقاري، وتوفير تجربة استثنائية متكاملة.

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

