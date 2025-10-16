قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
الوزير: إنشاء أول مصنع لـ ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق خلال 4 أيام من الحملات التموينية المكثفة

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 316 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية موسعة استمرت على مدار 4 أيام، استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

تطبيق معايير الجودة والانضباط

وأوضح المحافظ أن الحملات تمت بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وشملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات التموينية وتطبيق معايير الجودة والانضباط.

مصادرة 238 عبوة أدوية بيطرية غير مصرح بها

وفيما يخص الرقابة على الأسواق، قال المحافظ إنه تم ضبط صيدلية بيطرية تعمل بدون ترخيص، ومصادرة 238 عبوة أدوية بيطرية غير مصرح بها، إضافة إلى ضبط 10 كيلوجرامات من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، وعدد من السلع الغذائية والمشروبات الغازية بدون بيانات أو فواتير، كما تم تحرير محاضر ضد منفذ لمشروع "جمعيتي" لتصرفه في سلع تموينية مدعمة، و6 محاضر غلق لتجار تموينيين دون إذن مسبق، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 301 محضر شملت مخالفات متنوعة، منها نقص وزن الرغيف، وسوء المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، وغلق المخبز دون إذن، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أنه لن يسمح بأي تلاعب في قوت المواطن أو تجاوزات تمس حقوقه، مؤكدًا أن الحملات التموينية المفاجئة ستستمر بصفة يومية ودورية في جميع القرى والمراكز، لضبط الأسواق وردع المخالفين، وضمان توافر السلع التموينية بالمواصفات والأسعار العادلة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلوك تجاري مخالف من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) .

أسيوط تحرير 316 محضرًا تموينيًا حملات رقابية استهدفت المخابز البلدية تكثيف الرقابة على الأسواق الغش التجاري التلاعب بالأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

ترشيحاتنا

توم كروز

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

سلوى خطاب

سلوى خطاب ضيفة برنامج «ورقة بيضا».. اليوم

هيبتا

إيرادات السينما أمس.. الكدواني يتفوق على الجميع .. وأوسكار بالمركز الثالث

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد