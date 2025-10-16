محافظ أسيوط: تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق خلال 4 أيام من الحملات التموينية المكثفة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 316 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية موسعة استمرت على مدار 4 أيام، استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

تطبيق معايير الجودة والانضباط

وأوضح المحافظ أن الحملات تمت بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وشملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات التموينية وتطبيق معايير الجودة والانضباط.

مصادرة 238 عبوة أدوية بيطرية غير مصرح بها

وفيما يخص الرقابة على الأسواق، قال المحافظ إنه تم ضبط صيدلية بيطرية تعمل بدون ترخيص، ومصادرة 238 عبوة أدوية بيطرية غير مصرح بها، إضافة إلى ضبط 10 كيلوجرامات من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، وعدد من السلع الغذائية والمشروبات الغازية بدون بيانات أو فواتير، كما تم تحرير محاضر ضد منفذ لمشروع "جمعيتي" لتصرفه في سلع تموينية مدعمة، و6 محاضر غلق لتجار تموينيين دون إذن مسبق، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 301 محضر شملت مخالفات متنوعة، منها نقص وزن الرغيف، وسوء المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، وغلق المخبز دون إذن، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أنه لن يسمح بأي تلاعب في قوت المواطن أو تجاوزات تمس حقوقه، مؤكدًا أن الحملات التموينية المفاجئة ستستمر بصفة يومية ودورية في جميع القرى والمراكز، لضبط الأسواق وردع المخالفين، وضمان توافر السلع التموينية بالمواصفات والأسعار العادلة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلوك تجاري مخالف من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) .