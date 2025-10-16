كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن خمس شركات مصرية تشارك حاليًا في معرض النقل السعودي، في إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية في قطاع النقل.

وأضاف الوزير أن صناعة النقل تُعد قاطرة حقيقية للتنمية، قادرة على دفع مصر نحو تقدم اقتصادي وتكنولوجي وصناعي ملموس.

وأشار، خلال كلمته في معرض ومؤتمر "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، إلى أن المعرض في دوراته السابقة ساهم في توطين الصناعة، إذ بدأت شركات عديدة بإنتاج منتجات محلية حتى وإن كانت بسيطة، ما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويُعزز التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن الاهتمام بوسائل النقل الكهربائية، مثل القطار السريع والمونوريل، لا يقتصر على القطاع نفسه، بل يمتد أثره إلى صناعات متكاملة تشمل الإلكترونيات والأنظمة الذكية والتحكم والميكانيكا، ما يتيح تطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة نسبة المكوّن المحلي في التصنيع.

واستعرض آخر التطورات في ملف التصنيع، مؤكدًا أن مصنع الستوم في مصر سيبدأ التشغيل والإنتاج، ليصبح أول مصنع في الشرق الأوسط متخصص في صناعة أنظمة الاتصالات والتحكم لوسائل النقل الكهربائي، في خطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الصناعية المصرية.

كما كشف الوزير عن تخصيص أرض لإنشاء مصنع جديد لتصنيع القطارات ضمن خطة التوسع الصناعي في هذا القطاع الحيوي.