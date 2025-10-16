الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تسعى إلى توطين صناعة اليخوت بهدف جذب سياحة اليخوت، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ يسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارتا النقل والصناعة للإعلان عن موعد وفعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الدولي TransMEA 2025، والدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي للصناعة MEA Industry Expo بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير أن الحكومة أصدرت رخصة لإنشاء مصنع لتصنيع ألواح الحديد المستخدمة في صناعة السفن والمراكب، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السفن محليًا وتوفير مدخلات التصنيع للسوق المصري، بما يعزز قطاع النقل البحري والسياحة البحرية.