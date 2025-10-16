قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"جبالي": قمة السلام حدث استثنائي.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة

حمادة خطاب

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تسعى إلى توطين صناعة اليخوت بهدف جذب سياحة اليخوت، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ يسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارتا النقل والصناعة للإعلان عن موعد وفعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الدولي TransMEA 2025، والدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي للصناعة MEA Industry Expo بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير أن الحكومة أصدرت رخصة لإنشاء مصنع لتصنيع ألواح الحديد المستخدمة في صناعة السفن والمراكب، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السفن محليًا وتوفير مدخلات التصنيع للسوق المصري، بما يعزز قطاع النقل البحري والسياحة البحرية.

كامل الوزير مجلس الوزراء صناعة اليخوت

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

رئيس جامعة الأزهر يستقبل نائبه لفرع البنات

بعد تكليف شيخ الأزهر .. من هو مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة الجديد؟

جانب من المؤتمر

ويثبت أقدامكم.. انطلاق احتفالية قوات الدفاع الشعبي في رحاب الأزهر

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي..ابدأ يومك بها وحصن نفسك

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

