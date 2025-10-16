رئيس مطروح الأزهرية يتفقد معاهد سيوة ..ويتابع قافلة البحوث الإسلامية

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، معاهد واحة سيوة الأزهرية، وذلك بالتزامن مع استمرار فعاليات القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد لشؤون الواعظات.

​شملت جولة رئيس المنطقة معهد سيوة الابتدائي و فتيات سيوة، ود. احمد الطيب، حيث تابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وأجرى حوارات مباشرة مع التلاميذ للوقوف على مستوى التحصيل العلمي في المواد الشرعية والثقافية.

وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام الكامل بالمناهج والخطط الدراسية، موجهًا بتفعيل مبادرة "مكتب بناء" التي تخدم العملية التعليمية وتنمي شخصية الطالب الأزهري وتنير عقله وتتصدي للافكار المتطرفة.

​والتقى رئيس المنطقة بالوفد المرافق للدكتورة إلهام شاهين، مؤكداً على دعم المنطقة الكامل لجهود القافلة التي تهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الأسرية والوطنية بين أهالي الواحة، تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي هذه المتابعة حرصًا من المنطقة الأزهرية على انتظام سير العملية التعليمية في المناطق الحدودية النائية ودعمًا لدور الأزهر المجتمعي في توعية الأسرة والمجتمع.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظَّم مكتب بناء، بمنطقة مطروح الأزهرية، ندوة تثقيفية مكثفة لطالبات معهد فتيات مطروح الأزهري، ضمن جهود الأزهر لتحصين الشباب فكريًا، واختُتمت الندوة بالدعوة إلى المشاركة في مسابقة "مداد (اقرأ، ارتقِ)" التي أطلقها المكتب مؤخراً.

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الإمام الأكبر .د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشراف .دمحمد الضويني وكيل الأزهر ورئيس مكتب بناء، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

حاضر في الندوة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة مطروح، بحضور جمالات عبد الرؤوف، عميدة المعهد.

تناول الشيخ الشرقاوي محاور أساسية حول "خدع الجماعات المتطرفة"، مُشدداً على أن المنهج الأزهري الوسطي هو الحصن المنيع، وحث الطالبات على الوعي والرجوع إلى أهل العلم.

في ختام اللقاء، نوه الشيخ الشرقاوي بأهمية مسابقة "مداد (اقرأ، ارتقِ)" التي تهدف لترسيخ حب القراءة وبناء الشخصية الواعية القادرة على التفكير والتحليل. وشجع الطالبات على سرعة التسجيل والمشاركة، موضحاً أن المسابقة تشمل:

للمرحلة الإعدادية: كتابا "أيها الولد" للإمام الغزالي، "فن الذكر والدعاء" للشيخ محمد الغزالي.

للمرحلة الثانوية: كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة" للشيخ محمود شلتوت.

وأكدت عميدة المعهد، جمالات عبد الرؤوف، أهمية هذه الأنشطة في صقل الجانب الفكري والمهاري للطالبات، داعية إياهن لاستغلال فرصة المسابقة لتعميق معارفهن الدينية والفكرية.