طلاب المدارس في زيارة للحماية المدنية بالمنوفية |صور

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالمنوفية زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها ، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها.

من جانبهم توجه القائمون على الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة وحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع خاصة النشء وصغار السن.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع والإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن .