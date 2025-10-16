قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذة علم اجتماع: وحدة المصريين أقوى من الفتن.. ومحاولات التقسيم فشلت عبر التاريخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، أن المجتمع المصري يتميز بتركيبة اجتماعية وثقافية متفردة تجعل من الصعب اختراقه أو تقسيمه، مشيرة إلى أن المصريين دائمًا ما يظهرون تكاتفهم في لحظات الشدة، وهو ما يعتبر من أبرز سمات الشخصية المصرية.

وقالت “منصور”، خلال برنامج “صباح البلد”، إن هناك محاولات متعددة عبر التاريخ لتقسيم المجتمع المصري، سواء على أساس مناطقي (قبلي وبحري)، أو ديني (مسلم ومسيحي)، أو اجتماعي (رجل وامرأة)، لكنها جميعًا باءت بالفشل، مضيفة: "حاولوا يقسمونا بكل الطرق.. لكن ساعة الجد بنبقى كلنا مصريين.. مافيش حاجة تقدر تفرقنا".

حروب الجيل الرابع.. سلاحها العقول لا السلاح

وتطرقت أستاذة علم الاجتماع إلى خطورة ما يُعرف بـ"حروب الجيل الرابع"، والتي لا تعتمد على احتلال الأراضي أو استخدام الأسلحة التقليدية، بل ترتكز على تأثيرات نفسية وإعلامية تهدف لزعزعة استقرار المجتمعات من الداخل.

وأضافت أن هذا النوع من الحروب يستهدف غزو العقول، ونشر الفتن، وزرع الشكوك بين المواطنين ومؤسسات الدولة، إلا أن وعي الشعب المصري، وارتباطه بهويته الوطنية، يمثل حائط صد قويًا في وجه تلك المخططات، قائلة: "الظواهر السلبية اللي بنشوفها أحيانًا بتكون نتيجة تأثر شرائح بسيطة، لكن سرعان ما تتعافى".

الدولة المصرية تتحمل مسئوليتها.. ومؤسساتها تعمل بتناغم لحماية المجتمع

كما أثنت “منصور” على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة في حماية النسيج الاجتماعي، مشيدة بأداء الأمن الداخلي، القوات المسلحة، والقضاء، الذين يعملون بشكل متكامل لضمان الأمن والاستقرار.

وشددت على أن هذه المؤسسات تمثل العمود الفقري للدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتُظهر درجة عالية من المهنية والانضباط في التعامل مع الأزمات دون المساس بحقوق المواطنين أو تجاوز القانون.

الهوية المصرية هي الضمانة الأساسية للتماسك المجتمعي

واختتمت الدكتورة هالة منصور تصريحاتها بالتأكيد على أن الهوية المصرية الراسخة، التي تشكلت عبر آلاف السنين، هي ما يميز هذا الشعب ويجعله قادرًا على الصمود، داعية إلى مزيد من التوعية والتربية الوطنية في المدارس والجامعات والإعلام، لتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

علوم الاجتماع وحدة المصريين الهوية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

البورصة

بأرباح 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تختتم الأسبوع بصعود إيجابي

جهاز مدينة حدائق اكتوبر

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يحذر الشركات من التقاعس في تنفيذ المشروعات

رانيا المشاط

المشاط": أفريقيا تستورد أكثر من 90% من واردات اللقاحات والأدوية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد