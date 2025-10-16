الأنبا إبراهيم إسحق يختتم الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة البطريركية بوادي النطرون

أختتم، صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة البطريركية، وذلك ببيت القديس فرنسيس الآسيزي للرياضات الروحية، بوادي النطرون.

الرياضة الروحية

وفي كلمته، أكد الأب البطريرك أهمية الإصغاء إلى صوت الروح القدس من خلال التأمل في كلمة الله، مشددًا أن الرياضة الروحية فرصة للصمت، والإصغاء، لنمتلأ لكي نستطيع أن نخدم.

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية في الفترة من الثالث عشر، وحتى السادس عشر من أكتوبر الجاري، حيث قاد الأب نادر ميشيل اليسوعي الإرشادات الروحية للرياضة.

تضمنت الرياضة الروحية أيضًا صلاة القداس الإلهي اليومي، وتلاوة أسرار المسبحة الوردية، والسجود أمام القربان المقدس، والتأملات المختلفة، والمشاركات.